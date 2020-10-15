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TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan öğrencilerle bir araya geldi

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersinde iş insanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan’ı ağırladı.

TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan öğrencilerle bir araya geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersinde iş insanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan’ı ağırladı. Son yıllarda müşterilerin iş yaptıkları tedarikçileri denetlemek istediklerini belirten Kayhan, "Gerek finansal gerek süreçler anlamında akredite olmak artık kaçınılmaz bir gerçek” dedi.
İş insanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan, DEÜ İşletme Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersine katıldı. Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Dekan Prof. Dr. Çağnur Balsarı gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın gerçekleştirdiği açılış dersinde Kayhan, iş dünyasını ve SÖKTAŞ’ı son 20 yılda etkileyen değişimleri ve kırılma noktalarını tecrübeleriyle harmanlayarak aktardı. Son yıllarda özellikle kalite denetiminin farklı bir boyuta geldiğini ve müşterilerin iş yaptıkları tedarikçileri denetlemek istediklerini aktaran Kayhan, “Gerek finansal gerek süreçler anlamında akredite olmak artık kaçınılmaz bir gerçek” diye konuştu. Günlük hayatta özellikle “Al ya da kirala” “Sat ya da kirala” gibi kararların ve yatırım değerlendirmenin, fizibilite yapmanın ve finansal rapor okuyabilmenin her aşamada yöneticilerin karşısına çıktığını vurgulayan Kayhan, özellikle kar ve nakit akışının çok farklı kavramlar olduğunu ve bunun öğrenciyken özellikle üstünde durularak öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüz yüze etkinlik sözü
SÖKTAŞ’ın Turquality alma süreçlerini aktaran ve markalaşmanın önemini belirten Kayhan’a İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı da fakültenin içerisinde bulunduğu AACSB akreditasyonu sürecini anlattı. Dünyadaki tüm işletme okullarının yüzde 5’inin sahip olduğu bu belgelendirmenin fakülteye ve öğrencilere büyük değer katacağını paylaşan Balsarı, yoğun olarak çalıştıklarını paylaştı. Akademik başarı kadar sosyal becerilerin de önemli olduğu hususunun altını çizen Kayhan, öğrencilere özellikle sivil toplum kuruluşlarına katılarak toplum yararına fayda sağlamaya çalışmanın önemini öğütledi. SÖKTAŞ’ın birçok İşletme Fakültesi mezununa istihdam sağladığını, öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılarak destek olduğunu ve etik uygulamaları ile derslerde örnek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Fatih Dalkılıç da, pandemi sonrasında yüz yüze etkinlik sözü aldığı Muharrem Kayhan’a teşekkür etti. Yaklaşık 400 öğrencinin ve öğretim üyelerinin izlediği ders büyük ilgi gördü.

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