TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan öğrencilerle bir araya geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersinde iş insanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan’ı ağırladı. Son yıllarda müşterilerin iş yaptıkları tedarikçileri denetlemek istediklerini belirten Kayhan, "Gerek finansal gerek süreçler anlamında akredite olmak artık kaçınılmaz bir gerçek” dedi.

İş insanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı Muharrem Kayhan, DEÜ İşletme Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı açılış dersine katıldı. Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Dekan Prof. Dr. Çağnur Balsarı gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın gerçekleştirdiği açılış dersinde Kayhan, iş dünyasını ve SÖKTAŞ’ı son 20 yılda etkileyen değişimleri ve kırılma noktalarını tecrübeleriyle harmanlayarak aktardı. Son yıllarda özellikle kalite denetiminin farklı bir boyuta geldiğini ve müşterilerin iş yaptıkları tedarikçileri denetlemek istediklerini aktaran Kayhan, “Gerek finansal gerek süreçler anlamında akredite olmak artık kaçınılmaz bir gerçek” diye konuştu. Günlük hayatta özellikle “Al ya da kirala” “Sat ya da kirala” gibi kararların ve yatırım değerlendirmenin, fizibilite yapmanın ve finansal rapor okuyabilmenin her aşamada yöneticilerin karşısına çıktığını vurgulayan Kayhan, özellikle kar ve nakit akışının çok farklı kavramlar olduğunu ve bunun öğrenciyken özellikle üstünde durularak öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.