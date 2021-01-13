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TÜSİKON heyeti 1 milyar dolarlık yatırım için Zambiya’ya gidiyor

13.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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TÜSİKON heyeti 1 milyar dolarlık yatırım için Zambiya’ya gidiyor

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları Konfederasyonu (TÜSİKON), 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Zambiya’ya gidiyor.Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi, TÜSİKON heyetini büyükelçilikte ağırladı.

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları Konfederasyonu (TÜSİKON), 1 milyar dolarlık turizm, inşaat ve enerji yatırımları için Zambiya’ya gidiyor.
Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi, TÜSİKON heyetini büyükelçilikte ağırladı. TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Büyükelçi Joseph Chilengi ile yapılan toplantı sonrasında, iş adamlarından oluşan heyetin ekonomi alanında temaslarda bulunmak ve anlaşmalar yapmak üzere Zambiya’ya gitme kararı aldıklarını açıkladı. Zambiya ile Türkiye’nin geçmişten gelen önemli bir dostluğunun olduğunu ifade eden Beşiktepe, "Büyükelçi Joseph Chilengi ile yaptığımız görüşmelerin ardından Zambiya da ekonomik temaslarla bulunma kararı aldık. Başta inşaat, enerji, savunma sanayi ve turizm olmak üzere her sektörden iş adamlarıyla Zambiya ya gidip ikili ve heyetler arası temaslarda bulunacağız. Zambiya ya yapacağımız ziyaretin, her iki ülke iş dünyası için de verimli geçeceğine inanıyorum. Yaptığımız bu toplantıda, planlanan Zambiya ziyaretinin detayları konusunda fikir alış verişinde bulunduk" diye konuştu.
TÜSİKON olarak Zambiya ya yapacakları iş gezisine büyük önem verdiklerini ifade eden Orhan Beşiktepe, başta turizm, inşaat ve enerji olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım görüşmesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi ise, TÜSİKON’un Zambiya ya yapacağı ziyaretten duyacağı memnuniyeti ifade etti. Chilengi, TÜSİKON un Zambiya ya gerçekleştireceği görüşmeler için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

TÜSİKON heyeti 1 milyar dolarlık yatırım için Zambiya’ya gidiyor

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