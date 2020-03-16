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Tut Belediyesi kış sonrası yollarda bakım yapıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi ekipleri kış aylarının ardından kaldırım ve yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.Tut Belediyesi ekipleri kış aylarında yağmur yağışı nedeniyle hasar gören kaldırım ve yollarda onarıma başladı.

Tut Belediyesi kış sonrası yollarda bakım yapıyor

Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi ekipleri kış aylarının ardından kaldırım ve yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Tut Belediyesi ekipleri kış aylarında yağmur yağışı nedeniyle hasar gören kaldırım ve yollarda onarıma başladı. Kilitli taşların döşendiği yollar ve kaldırımlar sökülerek yeniden yerleştiriliyor. Cumhuriyet Mahallesi Yayla Sokak ile Hastane yakınlarındaki yollar tadilata aldı.
Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, yoğun yağışlı geçen kış şartlarının ardından onarım ihtiyacı doğan yollar ve kaldırımlarda çalışmalara başladıklarını dile getirdi.
Başkan Kılıç, bakım onarımların ihtiyaç duyulan yerlerde yapılacağını kaydetti.

Tut Belediyesi kış sonrası yollarda bakım yapıyor

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