Tut Belediyesi’nin korona virüs önlemleri sürüyor

Adıyaman’ın Tut İlçe Belediyesi, korona virüse karşı dezenfekten mücadelesini sürdürüyor.

Tut Belediyesi korona virüse karşı sadece topyekun bir mücadeleye girdi. Belediye binası veya belediyeye ait araçların yanı sıra virüsün yayılmasını önlemek için Çınar Meydanı, camiler, halka açık tuvaletler, otogar ve toplu yaşam alanlarını dezenfekte etti.

Dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, virüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, “Amacımız virüsün ülkemizde ve ilçemizde yayılmasını engellemek. Belediye olarak her türlü önlemlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.

