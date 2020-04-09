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Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşa hizmet ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri nedeniyle kurulan Vefa sosyal Destek Grubu kapsamında dur durak bilmiyor.İhtiyaç sahibi ailelere evlerinde dağıtılan 1000 TL sosyal destek paralarını Tut ilçesinde 1 polis memuru, 3 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan ekipler tarafından dağıtılıyor.

Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşa hizmet ediyor

Adıyaman’ın Tut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri nedeniyle kurulan Vefa sosyal Destek Grubu kapsamında dur durak bilmiyor.
İhtiyaç sahibi ailelere evlerinde dağıtılan 1000 TL sosyal destek paralarını Tut ilçesinde 1 polis memuru, 3 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan ekipler tarafından dağıtılıyor. Bu güne kadar toplam 123 vatandaşın yardım paraları dağıtılırken, diğer 41 vatandaşın ise yardım parası dağıtımı devam ediyor.
İlçe merkezinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yardım talepleri için görevlendirilen 2 ekip, 14 polis memuru tarafından 155 ihbar hattına talepte bulunan toplam 86 vatandaşın talepleri polisler tarafından yerine getirildiği öğrenildi.

Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşa hizmet ediyor

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