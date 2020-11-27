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Tut ilçesi lavanta kokacak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Lavanta Vadisi Projesi kapsamında Tut Taş Evlerinin bulunduğu bölgeye lavanta dikimi başlandı.Yayla turizmi kapsamında GAP Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Lavanta Vadisi Projesi" kapsamında Hacı Muhammet Dağı’nda bulunan Tut Taş Evlerin bulunduğu bölgeye lavanta dikimi gerçekleştiriliyor.Yaklaşık 20 dönümlük alanın 3’te 1’lik kısmına şimdi, diğer kalan kısımlara ise seyir terası, fotoğraf çekim alanı, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra dikilecek.İlçeye istihdam sağlayacağı belirtilen lavantalar arıcılık faaliyetlerinde, yayla turizmine büyük katkı sağlayacak.

Lavanta Vadisi Projesi kapsamında Tut Taş Evlerinin bulunduğu bölgeye lavanta dikimi başlandı.
Yayla turizmi kapsamında GAP Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Lavanta Vadisi Projesi" kapsamında Hacı Muhammet Dağı’nda bulunan Tut Taş Evlerin bulunduğu bölgeye lavanta dikimi gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 20 dönümlük alanın 3’te 1’lik kısmına şimdi, diğer kalan kısımlara ise seyir terası, fotoğraf çekim alanı, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra dikilecek.
İlçeye istihdam sağlayacağı belirtilen lavantalar arıcılık faaliyetlerinde, yayla turizmine büyük katkı sağlayacak. Lavantaların çay ve yağından faydalanılarak, ilçede kadınların istihdama katkısı sağlanacak.

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