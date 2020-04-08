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Tutak’ta kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafe cezasi

AĞRI HABERLERİ  | 08.04.2020 01:40 | Son Güncelleme

Kenan Çakır(İHA) AĞRI-Ağrı’nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 tl idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında kavga çıktı.

Kenan Çakır
(İHA) AĞRI-Ağrı’nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 tl idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden Tutak İlçe Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısların her birine sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3150 tl idari para cezası kesildi.

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