TUTAP 2021 yılında projelerle tanıtımlara devam edecek

Türkiye Turizm ve Tanıtma Platformu Karabük İl Temsilcisi Kerem DEMİR, ülke turizmi ve Karabük genelinde yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hiçbir siyasi ve ticari yapılanması olmayan TUTAP’ın 2021 yılında birçok önemli proje ile ülkenin tanıtımına ara vermeden devam edeceklerini belirten Kerem Demir, “İlimizde bulunan tüm turizm destinasyonları ile turizm çeşitliliğimizin hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yoğun bir şekilde ağırlık vereceğiz” dedi.

Demir, “Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın pandemi nedeni ile bu yılı kayıp bir yıl olarak geçiren kültür ,tarih ve doğa destinasyonlarının bir arada olduğu Dünya Miras Kenti Safranbolu ile Eskipazar’da bulunan ve halen daha kazı çalışmaları devam eden Karadeniz Bölgesinin Zeugması olarak adlandırılan Hadrianapolis Antik Kenti’nin turizm ve tanıtımdan daha büyük pay alması İçin çalışmaların devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılması adına TUTAP’ın çalışmalar yaptığını ve projeler ürettiğini kaydeden Demir, “ ‘Türkiye dünya da birinci’ sloganımız ile Türkiye’mizin sahip olduğu kültürel, tarihsel ve doğal zenginliklerini, dünya miras alanlarını doğru mecralarda, kaliteli materyallerle hedef kitlelere tanıtarak, turizmin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması en önemli hedefimizdir. Bu sayede ekonomik katkının yanı sıra, Türkiye’nin vizyonuna pozitif katkı sunmak büyük önem arz etmektedir. Birçok turizm çeşitliliğine sahip olmanın avantajlarının yanı sıra, ülkemizin stratejik bir bölgede yer alması, farklı yaptırım senaryoları ile turizmimizin gelişiminin engellenmesi gayretleri maalesef dezavantajlarımızdır. Türkiye olarak bu kadar zenginliğimizin yanı sıra ulaşım, konaklama, tesisleşme ve misafirperverliğimizde gösterdiğimiz başarıda en önemli avantajlarımızdır” ifadelerini kullandı.

TUTAP’ın amacından bahseden Demir, “2016 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte başlattığımız tanıtma seferberliğimizin temel amacı, ülkesine sevdalı her vatandaşımızın birer kültür ve turizm elçisi olması, önce ülkesini çok iyi tanıyan, sonrasında tanıtan donanıma ve bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Türkiye’mizin tanıtımında kendi insanlarımızın bu konuda donatılması neticesinde, devlet kurumlarımızın ülke tanıtımındaki yükünü hafifleteceği gibi farklı mecralarda topyekun sahip olduğumuz zenginliklerin tanıtılması adına bir heyecan oluşacaktır. Bu kapsamda Türkiye’mizin sevilen, sayılan ve verdikleri mesajlara itimat edileceğine inandığımız değerli şahsiyetlerin yer aldığı kısa filmler hazırlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde ulusal ve yerel TV’lerin yanı sıra sosyal medya platformlarında yayınlanacak bu filmler neticesinde, kendi insanlarımızın, Türkiye sevdalısı yabancı dostlarımızın daha duyarlı olarak projeye destek vereceklerini ve oluşturacağımız milli heyecan neticesinde, turizm hedeflerimize ulaşılmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin tanıtımında duyarlı olan, destek veren ve bu heyecanı bizlerle paylaşarak katkı sunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

