YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Tutgutlu’da Daha Temiz Çevre için 2 Milyonluk Yatırım

Tutgutlu’da Daha Temiz Çevre için 2 Milyonluk Yatırım

MANİSA HABERLERİ  | 18.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde DSİ’ye ait sulama kanalının yanında devam eden bin 800 metrelik kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasını inceledi.MASKİ Genel Müdürlüğü, büyük projelere hayat vermeye devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde DSİ’ye ait sulama kanalının yanında devam eden bin 800 metrelik kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasını inceledi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, büyük projelere hayat vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesinde kanalizasyon kollektör hattı döşeme işi devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da, devam eden çalışmayı Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, şube müdürleri, teknik personel ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte inceledi. 2 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen proje kapsamında bin 800 metre hat döşenecek. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sulama kanalının yanında döşenmeye başlanan hat döşeme işi kısa sürede tamamlanarak daha sağlıklı bir çevre için önemli bir adım daha tamamlanmış olacak.
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, projenin önemine değindiği açıklamasında, “17 ilçemizde olduğu gibi Turgutlu’da da sağlıklı bir çevre için yoğun mesaimiz devam ediyor. Bu kapsamda, Turgutlu ilçemiz Albayrak Mahallesinde kanalizasyon kollektör hattı döşüyoruz. Bu toplayıcı hat sayesinde atıksuları Turgutlu’da 46 milyon TL bedelle inşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisine taşıyacağız. Çalışmamız hızlı bir şekilde ilerliyor. Ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Manisa Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:16
Öğle
13:00
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:52

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.