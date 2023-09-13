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Tutuk, trafik kazası geçiren çocuğun çağrısına kayıtsız kalmadı

13.09.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, geçtiğimiz günlerde bisikletiyle trafik kazası geçiren çocuğun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı.

Tutuk, trafik kazası geçiren çocuğun çağrısına kayıtsız kalmadı

Kazazede çocuğa ziyaret eden Tutuk, hem çocuğun özel ihtiyaçlarıyla ilgilendi hem de iyileşene kadar kendisine tekerlekli sandalye temininde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bayraktepe Mahallesi’nde kullandığı bisikletiyle trafik kazası geçiren ve beton mikserine çarparak yaralanan 10 yaşındaki Berkcan Turan’ın Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a yaptığı çağrısı kısa sürede yanıt buldu. Annesi aracılığıyla Başkan Tutuk’a sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunan Berkcan, Başkan Tutuk’u evlerine davet etti.

Çocuğun çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Tutuk, belediyedeki mesaisinin ardından Turan ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Sati ve Rıza Turan çiftine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tutuk, kaza sonucu ayağı kırılan ve birçok yerinden yaralanan Berkcan ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Çocuğa tedavisi için Yalova Belediye Başkanlığı’na ait nakil ambulansı hizmeti temininde bulunan Başkan Tutuk, çocuğun özel ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenerek kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Hemşehrileri için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini bildiren Başkan Tutuk, “Berkcan’a geçmiş olsun dedik. Kaza geçiren çocuğumuz bizlere bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıya kayıtsız kalamazdık. Hemşehrilerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerime bir telefon kadar yakınım” diye konuştu.

Kazazede Berkcan ise, “Teşekkürler Mustafa amca. Allah senden razı olsun. İyi ki ziyaretime geldin. Ben de iyileştiğimde sizi ziyarete gideceğim” dedi. Ziyaretin ardından Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de aileye ziyarette bulunarak kazazede çocuğa ihtiyacı olan destek malzemelerini temin etti.

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