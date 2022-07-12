Tutuklu meslektaşları için imza atan ünlü yönetmen Cafer Penahi gözaltına alındı

BBC Farsça Servisi'ne konuşan Penahi'nin eşi Tahereh Saeedi, gardiyanların ona infaz edilmemiş bir hapis cezası olduğuna dair bilgi verdiklerini söyledi.

Saeedi, Panahi'nin gözaltına alınmasını hukuksuz bir "kaçırma" olarak değerlendirdi. "Cafer'in bir vatandaş olarak bazı hakları var. Yasal süreç var. Birini hapsetmek için önce kendisine bildirimde bulunmak gerekir. Ancak hapishane dışında protesto gösterisi yapan birini hapsetmek pek çok soruyu gündeme getiriyor. Bu insan kaçırmadır."

ORTAK BİLDİRİ İMZALAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Panahi, iki meslektaşının serbest bırakılması için ortak bir bildiri imzaladıktan bir gün sonra gözaltına alındı. Rasulof ve Mustafa El Ahmed, Mayıs ayında Abadan kentinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu 40'tan fazla kişinin ölümüyle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİNİ BOZMA

İki yönetmen, güvenlik güçlerini "silahlarını bırakmaya" ve felaketle ilgili protestoları engellememeye çağırmıştı. Protestocular olaydan "beceriksiz yetkilileri" sorumlu tuttu ve cezalandırılmalarını istedi. Devlet haber ajansı Irna'nın haberine göre iki yönetmen "huzursuzluğu kışkırtmak ve toplumun psikolojik güvenliğini bozmakla" suçlandı.

Irna'ya göre, reformist siyasetçi ve eski içişleri bakan yardımcısı Mustafa Taçzade de Cuma günü Tahran'da "ulusal güvenliği ihlal ettiği" şüphesiyle gözaltına alındı.

İranlı 334 sinemacı ve aktivist tarafından imzalanan bildiriyi Penahi, Instagram hesabından paylaşmıştı. Bildiride "Bağımsız sinemacılar ve özgür düşünürlerin maruz kaldığı baskı ve sindirme politikalarını kınıyoruz. Ayrıca temel bireysel ve sosyal hakların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sistematik olarak ihlal edilmesini de kınıyoruz" ifadelerine yer veriliyor.

