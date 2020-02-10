Tutuklu terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda cezaevinde tutuklu bulunan terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün finansman ayağını yok etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Akçakale ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde dedektör köpekle yapılan aramada toprağa gömülmüş plakalar halinde 20 kilogram esrar bulundu.

Ev sahibi Y.A'nın "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlamasıyla cezaevine tutuklu bulunduğu öğrenildi.

