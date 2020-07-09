Tütün ile ilgili kooperatifleşme süreci değerlendirildi

Sarmalık kıyılmış tütün ile ilgili kooperatifleşme sürecinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valiliğinde Vali Mahmut Çuhadar’ın başkanlığında Çelikhan Kaymakamı Resul Özdemir, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, ilçe ziraat odası başkanları ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Adıyaman Sarmalık Kıyılmış Tütününün kooperatifleşme süreciyle ilgili görüş alış verişinin olduğu toplantıda, 250 çiftçinin bir araya gelerek kooperatiflerin kurulacağı, bu kooperatiflerin kuruluşuna ziraat odalarının öncülük etmesi, çıkması beklenen yönetmenliğe göre hareket edilmesi konularını konuşuldu.



