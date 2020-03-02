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Tut’un köyleri artık daha temiz

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı köylerine yaklaşık 75 adet çöp konteyneri dağıtıldı.Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Tut Kaymakamlığına gönderilen 75 adet çöp konteyneri 14 köye dağıtılmaya başlandı.

Tut’un köyleri artık daha temiz

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı köylerine yaklaşık 75 adet çöp konteyneri dağıtıldı.
Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Tut Kaymakamlığına gönderilen 75 adet çöp konteyneri 14 köye dağıtılmaya başlandı. Tut ilçesine gönderilen konteynerlerin ilk dağıtımına Meryemuşağı köyünde başladı.
Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in de katılımı ile başlayan konteynerler yoğunluk bölgesine göre yerleştirildi.
Bu konteynerlere bırakılan çöpler belirli aralıklarla İl Özel İdare çöp toplama ekipleri tarafından toplanacak.
Köylüler, çöp konteynerlerinin dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirirken, yıllarca çöpleri gelişi güzel attıklarını ve bundan sonra köylerin daha temiz olacağını ifade etti.

Tut’un köyleri artık daha temiz

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