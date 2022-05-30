Tütün kullanımı eş zamanlı mesane ve akciğer kanseri yapıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri Tabanı projesinden elde edilen verilere göre, tütün kullanımının eş zamanlı mesane ve akciğer kanseri oluşumunda etkili olduğu bildirildi.

Türk Üroonkoloji Derneği ve Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin ortak açıklamasına göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir sorun olan sigara tüketimiyle ilişkili birçok kanser ve hastalık mevcut. Bunlar arasında en dikkati çeken organların başında da mesane geliyor.

Mesane kanseri toplumda oldukça yaygın olup güncel verilere göre, Türkiye'de en sık görülen 6'ncı kanser ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada.

AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle Türk Üroonkoloji Derneği bünyesinde oluşturulan ve ürolojik kanserler konusunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerinin katkısıyla geliştirilen Mesane Tümörü Veri Tabanı'ndaki veriler kullanılarak bir çalışma yapıldı. Çalışmada, sigara kullanımının Türkiye'de mesane kanseri gelişimiyle ilişkisi, sigara kullananlarda mesane kanserinin tanı ve tedavi süreçlerindeki özellikleriyle akciğer kanseri gelişiminin ilişkisi bilimsel bir zeminde incelendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda, tütün kullanımının eş zamanlı mesane ve akciğer kanseri oluşumundaki etkisi tespit edildi.

Araştırmada Türk Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Veri Tabanı'na kayıtlı 2 bin 568 hastanın bilgileri değerlendirildi. Mesane kanseri hastalarının yüzde 2,1'ine aynı zamanda akciğer kanseri, yüzde 9,9'una kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yüzde 0,5'ine ise hem akciğer kanseri hem de KOAH eşlik etti. Mesane kanseri hastalarının yüzde 50,3'ü, hem mesane hem akciğer kanseri olanların ise yüzde 81,2'si sigara kullandığı anlaşıldı.

Öte yandan sigara kullanan hastaların mesane kanseri nedeniyle idrar torbalarının tamamen alınmasını gerektiren cerrahiye gitme ihtimali daha yüksek olup ameliyattan sonra komplikasyon riskinin de artıtığı belirtildi. Yine bu hastaların takiplerinde hastalığın tekrar etme ilerleme, diğer organlara yayılma ve ölüm riski daha yüksek olduğu vurgulandı. Hem mesane hem akciğer kanseri olup sigara kullanmaya devam edenlerde mesane kanseri daha ileri evreli olup ölümcül seyrettiği de elde edilen bulgular arasında.

- "Sigara içenler tetkiklerini zamanında yaptırmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atila Akkoçlu, Türkiye'de 2021'de 20 milyon kişinin sigara içtiğini, en yüksek oranın 35-44 yaş grubu olduğunu belirtti.

Erkeklerde sigara içme oranının yüzde 53, kadınlarda ise yüzde 24 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Akkoçlu, sigara içenlerin tetkiklerini zamanında yaptırmalarının önemini vurguladı.

Tütün kullanımının mesane kanseri için en önemli risk faktörü olup mesane kanseri gelişme riskini 3-4 kat artırdığını ifade eden Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan ise, riskin tütün kullanımı süresi ve günlük içilen sigara sayısıyla ilişkili olduğunu aktardı.​​​​​​​

