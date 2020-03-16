Tütüncü: "Kepez yol yapımında Karayolları ile yarışıyor"

Masa Dağı’ndaki yol yapım çalışmasını inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi kendini aştı. Karayolları ile yarışabilecek ve Büyükşehir imkânları ile yapılabilecek yollar inşa ediyoruz” dedi.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinin kuzeyinde 20 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğunda yol açma çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğünün zorlu coğrafi şartlarla mücadele ederek açtığı yeni yol, Masa Dağı’nı, şehir merkezine ulaşımı sağlayan iki büyük bulvara bağlayacak. Yapımı devam eden yol batıda Göçerler Mahallesi’nden Antalya Bulvarı’na, doğuda ise Fevzi Çakmak Mahallesi’nden Süleyman Demirel Bulvarı’na ulaşım imkânı sağlayacak.

Tütüncü yol denetiminde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Masa Dağı’ndaki yol yapım çalışmasını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Ali Aslan’dan yolun inşası hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, daha sonra kullandığı arazi aracıyla yeni yapılan yolu denetledi.

Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Masa Dağı’nı, Göçerler Mahallesi’nden Antalya Bulvarı’na ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nden Süleyman Demirel Bulvarı’na bağlayan yeni bir alternatif yol açtıklarını söyledi.