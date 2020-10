Tütüncü, taksici esnafı ile buluştu

Antalya Havalimanı Taksi Durağı esnafını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Havaalanına gelen misafirlerimiz bu güzel şehri ilk onlarla tanıyorlar. Dolayısıyla bizde yerel yönetimler olarak çok büyük bir desteği ve katkıyı onlara sağlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz. Esnafımız bizim için çok kıymetli.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Havalimanı Taksi Durağı esnafıyla bir araya geldi. Taksici esnafının davetine icabet eden Başkan Tütüncü, esnafla uzun uzun sohbet etti, istek ve dileklerini dinledi. Esnafın taksi durağına ek bina talep etmesi üzerine Tütüncü, telefonla bürokratlarını arayarak, 15 Kasım 2020 tarihinde 100 metrekare genişliğinde ek binanın yapımına başlanmasını ve tam bir ay sonra da tamamlanarak, taksici esnafına teslim edilmesini istedi. Başkan Tütüncü, bürokratlarına taksi durağındaki oturma grupları ve bankların yenilenmesi, mevcut bitki ve ağaçların bakımlarının yapılması konusunda da talimat verdi.

Esnafımız bizim için kıymetli

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’de bütün taksi esnafının her türlü sorunlarını çözme konusunda, onlara hizmet üretme, ya da pandemi sürecinde onların yanında olma, araçlarını, duraklarını dezenfekte etme konusunda önemli çalışmaları birlikte yapıyoruz. Bugün Antalya Havalimanı Taksi Durağı esnafımızın davetlerine icabet ettik. Kalbimiz gönlümüz hep onlarla birlikteydi. Onların her türlü taleplerini elimden geldiğince karşılamaya gayret ediyorum. Çünkü havaalanına gelen misafirlerimiz bu güzel şehri ilk onlarla tanıyorlar. Onlar bizim için çok önemli. Şehir hakkındaki ilk imajın oluştuğu en güçlü yerlerden birisi burası diyebilirim. Dolayısıyla bizde yerel yönetimler olarak buraya çok büyük bir destek ve katkı sağlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz. Bugün esnafımızla birlikte onların taleplerini değerlendirdik. Onların talepleri ile ilgili geçmişte yaptığımız gibi yine çalışmalar yapacağız. Onun müjdesini verdik. İnşallah onların bereketli bir kazanç dönemi içerisinde olmalarını diliyorum. Allah onlara hayırlı kazançlar versin. Taksici esnafımıza başarılar diliyorum ve her zaman onların yanındayız.