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Tütüncü’den depremi yaşayan illerin derneklerine taziye

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Deprem bölgesindeki temasların ardından ayağının tozu ile Antalya’daki Elazığ ve Malatya hemşehri derneklerine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Tütüncü, deprem bölgesindeki izlenimlerini de aktardı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Malatya Çevresi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tütüncü’den depremi yaşayan illerin derneklerine taziye

Deprem bölgesindeki temasların ardından ayağının tozu ile Antalya’daki Elazığ ve Malatya hemşehri derneklerine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Tütüncü, deprem bölgesindeki izlenimlerini de aktardı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 24 Ocak Cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Malatya Çevresi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, Antalya’da yaşayan Elazığ ve Malatyalı hemşehrilerinin de acılarına ortak oldu. Başkan Tütüncü, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Gülnaroğlu ile Malatya Çevresi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nüvit Özüberk’e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Deprem bölgesinde acılara ortak olduk"
Başkan Tütüncü, “Rabbim bir daha bu acıları göstermesin” diyerek, depremin ardından bölgeye gittiklerini belirterek, izlenimlerini aktardı. Deprem bölgesine yaptıkları ziyarette yaklaşık 24 saat boyunca sokaklarda gezdiklerini belirten Başkan Tütüncü, felaket sonrası yaşanan duyguları paylaştıklarını, depremzedelerin acılarına ortak olduklarını söyledi. Devletin tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ettiğini de belirten Başkan Tütüncü, “Millet olma şuurunun en önemli özelliklerinden olan, dayanışma duygusunu zirveye çıkarmak için bizlerde elimizden gelen gayreti gösterdik. Elazığlılara ve Malatyalılara olan sevgimiz, sempatimiz, birçok arkadaşımızın malumu olan bir hakikat. Bu sevgiyi göstermek için sizleri ziyaret edelim istedik. Şifa ve rahmet dileklerimizi iletelim istedik” diye konuştu.
Dernek başkanları da, Başkan Tütüncü’nün deprem bölgesine gitmesinden ve yardım kampanyası düzenlemesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.

Tütüncü’den depremi yaşayan illerin derneklerine taziye

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Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
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Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
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