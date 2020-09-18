YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tütüncü’den, ilk teneffüs zilinde öğrencilere portakal suyu

Tütüncü’den, ilk teneffüs zilinde öğrencilere portakal suyu

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘öğrencilere 40 dakika teneffüs’ paylaşımına kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesaplarından ‘İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden.’ paylaşımı yapan Başkan Tütüncü sözünü tuttu.

Tütüncü’den, ilk teneffüs zilinde öğrencilere portakal suyu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘öğrencilere 40 dakika teneffüs’ paylaşımına kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesaplarından ‘İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden.’ paylaşımı yapan Başkan Tütüncü sözünü tuttu. İlk ders zilinin çalacağı 21 Eylül Pazartesi ve Salı günü Kepez’deki 120 okulda, 17 bin 258 öğrenciye portakal suyu ve meyveli kek ikram edilecek.
Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda 21 Eylül 2020 Pazartesi, yüz yüze eğitimler başlıyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde yüz yüze eğitimlere ara verilmişti. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından “Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" paylaşımında bulunmuş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de bu paylaşıma kayıtsız kalmamıştı. Çocukları çok seven ve eğitime önemli katkılar sunan Başkan Tütüncü, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “ Bakanım, başlattığınız ‘İlk teneffüs 40 dk.’ uygulamasına biz de katkı koyalım. Portakalın yüksek C vitamini ile öğrencilerimizin bağışıklığını artıralım, onlara enerji olalım. İlk teneffüste ilçemizin tüm okullarına portakallar bizden.” paylaşımında bulunmuştu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından öğrencilere verdiği sözü unutmadı. Başkan Tütüncü’nün talimatıyla ilk ders zilinin çalacağı 21 Eylül Pazartesi ve Salı günü Kepez’deki 120 okulda, 17 bin 258 öğrenciye ilk teneffüs portakal suyu ve meyveli kek dağıtılacak.

Tütüncü’den, ilk teneffüs zilinde öğrencilere portakal suyu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:56
İkindi
16:25
Akşam
19:08
Yatsı
20:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Asya Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti
CK Enerji Akdeniz’den MİM hizmeti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.