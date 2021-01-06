YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tütüncü’den muhtarları doğum günlerinde yalnız bırakmadı

Tütüncü’den muhtarları doğum günlerinde yalnız bırakmadı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.01.2021 12:44 | Son Güncelleme

Başkan Hakan Tütüncü, 2021’in ilk mesaisinde, doğum günlerinin Ocak ayının ilk günlerinde olmasından dolayı 6 mahalle muhtarına, doğum günü ziyaretinde bulundu.Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Süleyman Demirel, Aktoprak Mahalle Muhtarı Osman Fatih Yarbaş, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu ve Güneş Muhtarı Mehmet Özgan’ı doğum günleri nedeniyle makamlarında ziyaret etti.Başkan Hakan Tütüncü, yaş pasta ve çiçekle ziyaret ettiği muhtarlara, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diledi.Ziyaretlere Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Çivik ile Belediye Meclis Üyesi Nebi Sezgin de eşlik etti.Kepez’de aile ortamı varKepez’in muhtarlarıyla güzel bir aile olduklarının altını çizen Tütüncü, “Her zaman değer verdiğimiz, bölgelerine yapılacak olan hizmetleri birlikte istişare ettiğimiz muhtarlarımızla, doğum günü kutlamalarıyla var olan dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz.

Başkan Hakan Tütüncü, 2021’in ilk mesaisinde, doğum günlerinin Ocak ayının ilk günlerinde olmasından dolayı 6 mahalle muhtarına, doğum günü ziyaretinde bulundu.
Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Süleyman Demirel, Aktoprak Mahalle Muhtarı Osman Fatih Yarbaş, Şelale Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaman, Zeytinlik Mahalle Muhtarı Süleyman Aksu ve Güneş Muhtarı Mehmet Özgan’ı doğum günleri nedeniyle makamlarında ziyaret etti.
Başkan Hakan Tütüncü, yaş pasta ve çiçekle ziyaret ettiği muhtarlara, sağlıklı ve mutlu nice yıllar diledi.
Ziyaretlere Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Çivik ile Belediye Meclis Üyesi Nebi Sezgin de eşlik etti.
Kepez’de aile ortamı var
Kepez’in muhtarlarıyla güzel bir aile olduklarının altını çizen Tütüncü, “Her zaman değer verdiğimiz, bölgelerine yapılacak olan hizmetleri birlikte istişare ettiğimiz muhtarlarımızla, doğum günü kutlamalarıyla var olan dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Muhtarlarımızla güzel bir anı paylaşarak hem hatıralar biriktiriyoruz, hem de aile olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Örnek bir dayanışma, kaynaşma ortamının oluştuğu bu ziyaretlerde muhtarlarımızla mahallerine yapılacak olan hizmetlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hizmetlerimizi birlikte şekillendirdiğimiz muhtarlarımızla güzel bir Kepez için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Gürel Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.