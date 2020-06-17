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Tütüncü’den tarım sektörüne pandemi teşekkürü

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:46 | Son Güncelleme

Antalya Toptancı Hali’ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üreticilere ve hal esnafına, pandemi sürecinde Türkiye’nin ve dünyadaki birçok ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamalarından dolayı teşekkür etti.AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tütüncü, hal alanını gezerek, ürünlerini satmaya getiren çiftçilere ve esnafa bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Antalya Toptancı Hali’ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üreticilere ve hal esnafına, pandemi sürecinde Türkiye’nin ve dünyadaki birçok ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamalarından dolayı teşekkür etti.
AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tütüncü, hal alanını gezerek, ürünlerini satmaya getiren çiftçilere ve esnafa bereketli kazançlar dileğinde bulundu. Tütüncü, hal ve hatırını, işlerinin nasıl gittiğini sorduğu üreticilerle ve hal çalışanlarıyla pandemi sürecinde tarım sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili sohbet etti. Pandemi sürecinde Antalyalı çiftçilerin ve tüccarların Türkiye ile dünyadaki birçok ülkenin sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığını belirten Tütüncü, “Zor günlerde fedakarca çalışmalarından dolayı çiftçilerimize ve hal esnafımıza teşekkür ederim. Günün ilk ışıklarıyla Antalya Toptancı Hal’indeydik. Üreticilerimizle, çiftçilerimize, tüccarlarımızla sabahın bereketiyle yeni günün umudunu ve heyecanını paylaştık" dedi. Üreticiler ve hal esnafı da, desteklerinden ve kendilerine verdiği değerden dolayı Tütüncü’ye teşekkür ettiler.
Başkan Hakan Tütüncü, hal alanını gezdikten sonra Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği’ni ziyaret etti. Hal içerisindeki dernek binasında gerçekleşen ziyarette Tütüncü, dernek yönetimiyle pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları konuştu.

"Salgında sebze ve meyve tedarikinde sorun olmadı"
Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz da, ziyaretinden dolayı Tütüncü’ye teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde Amerika’da sebzeler seralarda kaldı ve marketlerde gıda yoktu. Türkiye’de böyle bir sorun olmadı. Vatandaşlarımız, salgın sürecinde sebze ve meyvesine rahatlıkla ulaştı. Sebze ve meyve fiyatları da geçen yılın ortalamasının altındaydı. Vatandaşlarımız pandemi günlerinde sebze ve meyvesini uygun fiyata aldı. Hal esnafımız, üreticilerimiz ve tedarikçiler salgın yokmuş gibi çalıştılar. Hal esnafı olarak pandemi sürecini sorunsuz olarak atlattık. Bu süreçte hükümetimizden de ciddi bir destek aldık”

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