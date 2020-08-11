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Tütüncüler Mahalle Muhtarı Özsoy’dan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

İçme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını hızlandıran Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi’nde içme suyu hizmetlerine devam etti.Yapılan çalışmalar kapsamında artan içme suyu talebini karşılamak için çalışan ASKİ ekipleri, mahalleye ek olarak 50 tonluk yeni bir içme suyu deposu daha yaptı.

İçme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını hızlandıran Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Bozdoğan’ın Tütüncüler Mahallesi’nde içme suyu hizmetlerine devam etti.
Yapılan çalışmalar kapsamında artan içme suyu talebini karşılamak için çalışan ASKİ ekipleri, mahalleye ek olarak 50 tonluk yeni bir içme suyu deposu daha yaptı. Ayrıca yeni bir sondaj çalışması daha yapılarak mahallenin su kapasitesi arttırıldı. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tütüncüler Muhtarı Güven Özsoy, “Büyükşehir’in gayretleriyle su sorunu yaşamıyoruz. Yeni depo yapıldı ve var olanların bakımları yapıldı; iki adet yeni sondajımız kazıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hizmette hiçbir sıkıntımız yok. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” dedi.

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