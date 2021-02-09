Tütünde 4 binden fazla zehirli madde var

Sigarayı bırakmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde Yeşilay Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin işbirliği ile öğrencilerin yapmış olduğu resimlerden oluşan bir sergi düzenlendi. Sağlık çalışanlarının sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek katıldığı serginin açılışını Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür yaptı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür burada yaptığı konuşmada sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğunu söyledi. Hülür, "Tütün ürünlerinde 4 binden fazla zararlı kimyasal madde bulunmakta olup, esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Bu maddeleri içeren tütün ve tütün ürünlerinin bir nefes çekilmesiyle zararlı maddeler dolaşıma karışır ve zaman içinde sağlık sorunları başlar. Kalp ve damar hastalıkları, Koah, mide rahatsızlıkları ve cilt kanserleri gibi yüzlerce sayabileceğimiz hastalıklara yol açmaktadır. Özellikle bu Pandemi döneminde sigaranın zararlı etkilerine daha çok şahit olmaktayız. Sigara içmek solunum yollarını tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini arttırmaktadır. Dillere destan olan Cihan Padişahı Sultan Süleyman’ın ‘’Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’’ sözü de kültürümüzde sağlığa verilen önem vurgulanmıştır’’dedi.

Dr. Hülür ayrıca, pasif içiciliğe de dikkat çekerek, “sigara kullanmayan ama sigara dumanına maruz kalan kişilerin 30 dakika sigara dumanına maruz kalması bile fiziksel zarar alması için yeterlidir” diye konuştu.

