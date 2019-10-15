Tutya Yılmaz cimnastiği bıraktı

Ayrılık kararını sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesabından duyuran milli sporcu, "3 yaşımda başlayan ve kesintisiz 17 yıl süren cimnastik kariyerime bugün itibarı ile veda ediyorum. Hayatım boyunca kendimle gurur duyacağım, başarı ve mutlu anlarla dolu şahane bir 17 yıl geçirdim. Daha da önemlisi, milli sporcu olarak ay-yıldızlı armayı taşımak, bu ülkeye hizmet etmek benim için şerefti. Hayatım boyunca bu gururu, onurla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Spor kariyeri boyunca verdiği destekler nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, antrenörü Fernando de Jesus Guerrero, ailesi ve sevenlerine teşekkür eden 20 yaşındaki Tutya, "Cimnastik yaptığım süre boyunca katıldığım yarışmalarda podyuma hiçbir zaman madalya amacı ile çıkmadım. Benim esas ve öncelikli amacım, yapabildiğimin en iyisini yaparak ülkemi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek oldu. Bunu başardığıma inanıyor, başarı haneme kaydediyorum.17 yıl boyunca sayısız kez yarıştım, sayamadığım kadar madalya kazandım fakat 17 yılda kazandığım en kıymetli madalyam, benden ilham alarak jimnastiğe başlayan minik kardeşlerim, çocuklarına beni rol model olarak örnek gösteren ailelerin sevgisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.