YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. ‘Tuvalet’ anlaşmazlığına Valilik son noktayı koydu

‘Tuvalet’ anlaşmazlığına Valilik son noktayı koydu

01.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Sıratut Cami’nde vakıf ile dernek arasındaki ‘tuvalet’ anlaşmazlığı, Adıyaman Valiliğinin konuya dahil olmasıyla son buldu.Adıyaman merkez Sıratut Camii’nde, Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği ile Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında tuvaletler ortadan duvar örülerek ikiye ayrılmıştı.

Adıyaman Sıratut Cami’nde vakıf ile dernek arasındaki ‘tuvalet’ anlaşmazlığı, Adıyaman Valiliğinin konuya dahil olmasıyla son buldu.
Adıyaman merkez Sıratut Camii’nde, Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği ile Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında tuvaletler ortadan duvar örülerek ikiye ayrılmıştı. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü cami ve minare, caminin müştemilatıyla ilgili restorasyon yapmak istedi. Cami ve avlusunun bir kısmı Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, avlu ve tuvaletinde bir kısmı Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Derneği’ne ait olunca tuvaletleri işletme anlaşmazlığı yaşandı.
Yaşanan bu anlaşmazlık nedeniyle dernek yetkilileri, tuvaletlerin ortasından duvar ördürerek, tuvaletleri ikiye böldü.
Yaşanan bu traji komik olayın ardından Mahalle Muhtarı İlhan Alan’ın girişimleriyle Adıyaman Valiliği konuya dahil oldu.
Sıratut Camii doğu kısmında mülkiyeti Adıyaman Cami Yaptırma ve Onarma Derneğine ait olan 218 metrekarelik arsanın tapusu Dernek Başkanı Mehmet Çelik tarafından Vali Mahmut Çuhadar’a teslim edildi.
Yine Camiinin batı kısmında bulunan 217 metrekarelik arsa cami hizmetlerinde kullanılmak üzere mahalle muhtarı öncülüğündeki hayırseverler tarafından mülkiyet sahiplerinden ücreti karşılığında alınarak şartsız olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağışlandı.
Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan cami cemaati tarafından alınarak bağışlanan 217 metrekarelik arsanın tapusunu Vali Mahmut Çuhadar’a teslim etti.
Zengin medeniyetimizin gereği olan yardımlaşma ve dayanışma örneklerinden birininde bağışlar olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Cami Yaptırma ve Onarma Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve Sıratut Mahalle Muhtarı İlhan Alan’a yaptıkları hayırdan dolayı teşekkür ederek, her iki taşınmazın tapusunu gerekli birleştirme işlemlerini yapmak üzere Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı’ya teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:45
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:15

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Baybatmaz Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Mehmetönder Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Gölbaşı ilçesinde kapanan köy yolları tek tek açılıyor

Gölbaşı ilçesinde kapanan köy yolları tek tek açılıyor

Çelikhan’da 75 yaş üstüne aşı vurulmaya başlandı

Çelikhan’da 75 yaş üstüne aşı vurulmaya başlandı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Kıbrıs gazisi ve eşinin yardımına jandarma yetişti

Kıbrıs gazisi ve eşinin yardımına jandarma yetişti

Traktör karlı yolda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Traktör karlı yolda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Belediye Başkanı Emre, kar çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Emre, kar çalışmalarını inceledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.