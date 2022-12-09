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Tuvalet ihtiyacı için ayrıldı, ormanda kayboldu

09.12.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çalışan oğlunun yanından tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrılıp ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.

Tuvalet ihtiyacı için ayrıldı, ormanda kayboldu

Olay, Kuzören köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife T. (69) isimli yaşlı kadın, yenilenebilir enerji işiyle ilgilenen oğlunun yanından tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının oğlu, arkadaşlarıyla annesini aramaya başlarken jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin 4 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı kadını yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta yer alan kum ocağı mevkiinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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