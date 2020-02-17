YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

Tuvalet parası yüzünden bıçaklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 17.02.2020 21:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde tuvalet parası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.Olay, Kemalpaşa Mahallesi kapalı küçük pazar yerinde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde tuvalet parası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi kapalı küçük pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yeri içerisinde tuvalete giren Ali A. (24) çıkışta tuvalet parası olarak 1 lira bıraktı. Tuvaleti çalıştıran N.T.S. (30) tuvaletin 1,5 lira olduğunu 50 kuruş daha vermesini istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada tuvaleti işleten N.T.S. , Ali A.’yı bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ali A., 112 Acil Servis ekiplerce Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tuvalet işletmecisi olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Deprem hasar tespit ekibi düşürüldü

Samsun Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:21
Öğle
12:54
İkindi
15:48
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Albayrak Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Kurupelit
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.