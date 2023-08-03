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Tuvana Türkay plajda oryantal yaptı! O anlar olay oldu

03.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada son dönemde tatil pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu plajda ortantal şov yaptığı anları paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuvana Türkay hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son görüntülerle adından söz ettiren oyuncu plajda oryantal yaptı.

Tuvana Türkay tatil için soluğu Yunanistan'ın gözde tatil beldesi Mykonos'ta aldı. Tatilde geçirdiği keyifli anları paylaşan ünlü oyuncu hayranlarını mest etti.

Plajda güneşlenen güzel oyuncu mezdeke şarkısı çıkınca dayanamadı. Bikinisiyle kıvrak dans sergileyen Türkay o anları sosyal medya hesabından "Oryantal sevgimiz sorgulanmasın" notuyla paylaştı.

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Düzgün fiziği ile de dikkat çeken güzel oyuncun dansına beğeni yağdı.

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