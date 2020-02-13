YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. TÜVASAŞ yerli ve milli 56 elektrikli tren seti üretecek

TÜVASAŞ yerli ve milli 56 elektrikli tren seti üretecek

SAKARYA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

TÜVASAŞ yerli ve milli 56 elektrikli tren seti üretecek

Türkiye Vagon Sanayi AŞ. (TÜVASAŞ), 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında yerli ve milli 56 elektrikli tren seti üretecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"na göre, "Milli Elektrikli Tren Seti" projesi çerçevesinde üretilecek 56 tren seti yatırımı bedelinin 2 milyar 879 milyon 455 bin lira olduğu bildirildi.

Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman, karara ilişkin yaptığı açıklamada, TÜVASAŞ'ın Adapazarı ilçesindeki fabrika yerleşkesinde, hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında çalıştırılmak üzere tren setlerinin üretileceğini kaydetti.

Kararın ülke ve bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını aktaran Yaman, "TÜVASAŞ hakkında son günlerde yapılan olumsuz yorumlara karşı, alınan bu olumlu üretim yatırımı kararını TÜVASAŞ'ın geleceği için önemli buluyoruz." değerlendirilmesinde bulundu.

Yaman, ayrıca verilen yatırım kararı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'a teşekkürlerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Tüvasaş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:18
İkindi
16:08
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Sakarya Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Beşköprü Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Reyhan Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.