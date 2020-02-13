TÜVASAŞ yerli ve milli 56 elektrikli tren seti üretecek

Türkiye Vagon Sanayi AŞ. (TÜVASAŞ), 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında yerli ve milli 56 elektrikli tren seti üretecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"na göre, "Milli Elektrikli Tren Seti" projesi çerçevesinde üretilecek 56 tren seti yatırımı bedelinin 2 milyar 879 milyon 455 bin lira olduğu bildirildi.

Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman, karara ilişkin yaptığı açıklamada, TÜVASAŞ'ın Adapazarı ilçesindeki fabrika yerleşkesinde, hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında çalıştırılmak üzere tren setlerinin üretileceğini kaydetti.

Kararın ülke ve bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını aktaran Yaman, "TÜVASAŞ hakkında son günlerde yapılan olumsuz yorumlara karşı, alınan bu olumlu üretim yatırımı kararını TÜVASAŞ'ın geleceği için önemli buluyoruz." değerlendirilmesinde bulundu.

Yaman, ayrıca verilen yatırım kararı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a ve TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'a teşekkürlerini bildirdi.

