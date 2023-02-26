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Tüyler diken diken! Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Alexandru Maxim ağladı

26.02.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in erteleme mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede depremzedeler unutulmazken, Beşiktaş taraftarlarının 4'üncü dakikada sahaya oyuncakları atmasının ardından Cenk Tosun ve Alexandru Maxim gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Tüyler diken diken! Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Alexandru Maxim ağladı
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan ancak 2 kez ertelenen maçta Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'taki müsabakada depremzedeler unutulmazken, duygusal anlar da yaşandı.

PELUŞ OYUNCAKLAR SAHAYA ATILDI

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Beşiktaşlı taraftarlar stadyuma peluş oyuncaklarla geldi. Siyah-beyazlılar, maçın 4 dakika 17'nci saniyesinde yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlattı. Öte yandan atkı, mont gibi ürünler de sahaya fırlatılan diğer envarterler oldu. Beşiktaş Kulübü'nün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi.

Herkesi duygulandıran dakika: 4:17! Saha kenarı doldu taştı... Herkesi duygulandıran dakika: 4:17! Saha kenarı doldu taştı...

CENK TOSUN VE MAXIM AĞLADI

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Herkesin tüylerini diken diken eden o anlarda stadyumda 'Memleketim' şarkısı çalındı. Bu sırada Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Siyah-beyazlıların Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim de tribünde duygu dolu anlar yaşadı.

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Herkesi duygulandıran dakika: 4:17! Saha kenarı doldu taştı...Herkesi duygulandıran dakika: 4:17! Saha kenarı doldu taştı...
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