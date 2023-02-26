Tüyler diken diken! Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Alexandru Maxim ağladı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak olan ancak 2 kez ertelenen maçta Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'taki müsabakada depremzedeler unutulmazken, duygusal anlar da yaşandı.

PELUŞ OYUNCAKLAR SAHAYA ATILDI

Beşiktaşlı taraftarlar stadyuma peluş oyuncaklarla geldi. Siyah-beyazlılar, maçın 4 dakika 17'nci saniyesinde yanlarında getirdikleri peluş oyuncakları sahaya fırlattı. Öte yandan atkı, mont gibi ürünler de sahaya fırlatılan diğer envarterler oldu. Beşiktaş Kulübü'nün peluş oyuncak ve diğer malzemeleri depremzedelere göndereceği öğrenildi.

CENK TOSUN VE MAXIM AĞLADI

Herkesin tüylerini diken diken eden o anlarda stadyumda 'Memleketim' şarkısı çalındı. Bu sırada Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Siyah-beyazlıların Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Alexandru Maxim de tribünde duygu dolu anlar yaşadı.



