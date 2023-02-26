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  4. Son dakika: Tarihi görüntüler! Beşiktaş - Antalyaspor maçında herkesi duygulandıran dakika: 4:17! 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' kampanyasıyla saha kenarı doldu taştı...

Son dakika: Tarihi görüntüler! Beşiktaş - Antalyaspor maçında herkesi duygulandıran dakika: 4:17! 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' kampanyasıyla saha kenarı doldu taştı...

26.02.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binalar sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, birçok kişi dışarıda kalmıştı. Felaket sonrası birlik olan spor camiasından Beşiktaş ise Antalyaspor ile oynanan maçın 4. dakikasının 17. saniyesinde "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" kampanyasını devreye soktu ve sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncaklar atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Tarihi görüntüler! Beşiktaş - Antalyaspor maçında herkesi duygulandıran dakika: 4:17! 'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' kampanyasıyla saha kenarı doldu taştı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası Türkiye yasa boğulmuştu. 11 ili etkileyen felakette yıkılan binalar sonucunda binlerce vatandaşımız yaşamını yitirirken, birçok kişi evlerinden ayrı kalmıştı. Afet bölgesindeki çadırlarda ikamet eden vatandaşlara ülkenin dört bir yanından yardımlar gitmeye devam ediyordu.

Spor camiası da depremler sonrasında birlik olmuş ve yardım tırlarını bölgeye göndermişti. Kampanya düzenleyen kulüpler arasında yer alan Beşiktaş da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

"BU OYUNCAK SANA ARKADAŞIM"

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Siyah - beyazlılar, maçtan önce "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" kampanyasının müsabakada uygulanacağını açıklamıştı.

SAHA KENARINA ATILDI

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Maçı tribünde takip eden taraftarlar, karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde koltuklarda yer alan oyuncakları ve ellerinde bulunan atkı ile bereleri sahaya atarak kampanyayı gerçekleştirdi.

FUTBOLCULAR ALKIŞLADI

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Futbolcular, taraftarların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi. Bu esnada ise "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı çalındı.

CENK TOSUN VE MAXIM'İN DUYGU DOLU ANLARI...

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ve Alexandru Maxim, oyuncak ve eşyaların sahaya atıldığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

AFET BÖLGESİNE GİDECEK

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Beşiktaş, yaşanan felaketten etkilenen depremzede çocuklara moral vermek amacıyla sahaya atılan pelüş oyuncak, bere ve atkıların afet bölgesine gönderileceğini duyurdu.

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