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Tüysüzler’de asfalt yollar elden geçirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

İzmit’in tüm mahallerini kaliteli ve konforlu yollara kavuşturma parolası ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin, Tüysüzler Mahallesi’ndeki asfalt yama çalışması vatandaşlardan tam not aldı.Vatandaşların yollarda araçlarıyla güven içerisinde seyahat edebilmeleri için 7 gün 24 saat çalışan İzmit Belediyesi ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerine hizmet götürmeye devam ediyor.

İzmit’in tüm mahallerini kaliteli ve konforlu yollara kavuşturma parolası ile çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesinin, Tüysüzler Mahallesi’ndeki asfalt yama çalışması vatandaşlardan tam not aldı.
Vatandaşların yollarda araçlarıyla güven içerisinde seyahat edebilmeleri için 7 gün 24 saat çalışan İzmit Belediyesi ekipleri, İzmit’in tüm mahallelerine hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda, Tüysüzler Mahallesi Levent Sokak’ta hummalı bir asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler deforme olan asfaltı sökerek, yolu vatandaşların güvenliği ve konforlu seyahat edebilmeleri açısından sıcak asfaltla yenileyip hazır hale getirdi. Levent Sokak’ta, 160 ton sıcak asfalt kullanılarak yenilenen yol vatandaşların kullanımına sunuldu.
Çalışmaları yerinde takip eden Tüysüzler Mahallesi Muhtarı Selahattin Harata, çalışma yapan ekiplere ‘Kolay gelsin’ diyerek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalleye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Ekiplerin, hızlı ve özverili bir şekilde yaptığı asfalt yama çalışması, Muhtar Harata ve vatandaşlardan tam not aldı.
Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Durhasan Mahallesi’nde deforme olan parke taşlarını yeniledi. Vatandaşları yazın tozdan kışın ise çamurdan kurtararak daha ferah bir yaşam seviyesine getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekipler, Durhasan Mahallesi’nde deforme olan tüm parke taşlarını yeniledi. Çalışmaları takip eden Durhasan Mahallesi Muhtarı Ünal Turan ve evlerinin önüne kadar hizmet ulaşan vatandaşlar İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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