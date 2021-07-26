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Tuz Mağarası bayramda 20 bin ziyaretçi ağırladı

26.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuz Mağarası bayramda 20 bin ziyaretçi ağırladı

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve turizme kazandırılan "Yeraltı Tuz Şehri", 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 20 bin turisti ağırladı.

Çankırı Belediyesi tarafından "Yeraltı Tuz Şehri" diye adlandırılan Tuz Mağarası'ndan astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinde yararlanılırken, mağara farklı atmosferiyle de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Mağaradaki, yaklaşık 200 yıl önce ölen ve bozulmadan günümüze ulaşan eşek, tahnit edilmiş hayvanlar ve çok sayıda heykel ile sanat eseri de dikkati çekiyor.

Tuz heykelleri ve farklı havasıyla öne çıkan Tuz Mağarası'nı 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

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