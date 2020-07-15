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Sultanbeyli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tek yürek oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.07.2020 23:36 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere direnen şehit ve gaziler için Sultanbeyli’de anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere direnen şehit ve gaziler için Sultanbeyli’de anma programı düzenlendi. 15 Temmuz gecesinde çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi de programda ziyaretçilerini ağırladı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere canları pahasına direnen ve darbenin 15 Temmuz şehitleri ve gazileri, Sultanbeyli’de düzenlenen özel bir program ile anıldı. Sultanbeyli Kent Meydanında düzenlenen programda 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anmak için düzenlenen etkinliğe Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Sultanbeylili vatandaşlar korona virüse karşı önlemlerin alındığı etkinlikte bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ruhunu yaşadı.
Etkinlik hakkında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “15 Temmuz FETÖ hain darbesini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin büyük desteğiyle özellikle şehit ve gazilerimizin, onlarca şehit ve gazi adaylarımızın destekleriyle bertaraf edilmesinin dördüncü yılı dönümünde buradayız. Tüm şehitlerimizi minnet ile anıyoruz. Onların bize bıraktığı mirası unutmamak, unutturmamak için mili birlik ruhunu diri tutmak için Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi şehitlerimiz anılırken, bu gecenin ne demek olduğunu milletimize anlattığımız bir akşamdır. Kent meydanımızda, şehit ve gazilerimizin o gece gösterdiği cesareti hatırlamak için sergi açmış olduk. Bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek Fatihalar okuduk” dedi.

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