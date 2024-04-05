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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla buluştu

İHA İHA
05.04.2024 15:23
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Av. Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı.

Düzenlenen devir teslim töreni ile resmi olarak göreve başlayan Başkan Bingöl, bugün Tuzlalı vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Mazbatasını alan Başkan Bingöl, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi devraldı ve resmi olarak göreve başladı. İlk iş olarak Tuzlalı vatandaşlarla bir araya gelen Bingöl, “Burada size bir söz veriyorum; adam ayırmayacağız, adaletten şaşmayacağız, egolu davranmayacağız. Makamımız büyüyecek, boynumuz eğilecek” dedi.

Tuzla Belediyesi’nin önünde düzenlenen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Kılınç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KAZANAN TUZLA OLMUŞTUR“

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, “Biz bu kampanyanın başında; sonunda adalet, sevgi, kucaklaşmak kazanacak dedik. Bugün gururla söyleyebiliyorum ki adalet kazandı, sevgi kazandı, kucaklaşma kazandı. Tuzla’da bu seçimin hiçbir kaybedeni olmadı, bundan emin olun. Tüm Tuzlalı komşularımız gönlünü sonuna kadar rahat tutsunlar çünkü kazanan Tuzla olmuştur. Tuzlalı komşularımız genç, çalışkan, dürüst, adaletli bir belediye başkanımızla yol yürüyelim demiş, kararı vermiş ve yolu yürümüştür. Genel seçimde hangi partiye oy vermiş olursa olsun bizimle birlikte bu yolu yürüyen Tuzlalı komşularımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada size bir söz veriyorum; adam ayırmayacağız, adaletten şaşmayacağız, egolu davranmayacağız. Makamımız büyüyecek, boynumuz eğilecek. Bu partili, şu memleketli gibi ayrımlar olmayacak. Sadece Tuzlalı olması adil ve eşit hizmete ulaşmasının için en temel nedeni olacak” şeklinde konuştu.

“TEK BİR KEYFİ UYGULAMA YAPMAYACAĞIM SÖZ VERİYORUM”

Ramazan Bayramı’nın geldiğini söyleyen Başkan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan Bayramımız geliyor, bayramımız mübarek olsun. Kadir Gecesi’ndeyiz, mübarek olsun, tutulan oruçlar, edilen dualar kabul olsun. Birçok duamız var biliyorum ama Tuzla’da yaşayan tüm komşularımızın bir duası ortak. O da 2029 yılına kadar Tuzla’nın çözülmeyen tek bir kronik sorunu kalmasın. Hep birlikte çok güzel güçlü bir emek harcadık, alın teri döktük. Haberim olan olmayan bir sürü yol arkadaşım olduğunu biliyorum. Bu kampanyadaki adalet hassasiyetinden, vicdandan, sevgiden, merhametten bir gün bir dakika uzak durmayacağıma söz veriyorum. Tek bir keyfi uygulama yapmayacağıma söz veriyorum. Temiz, ahlaklı, düzgün bir belediyeciliği Allah’ın izniyle bu 5 sene boyunca komşularımızla birlikte Tuzlalılara göstereceğiz. Kronik sorunların çözümü için arı gibi çalışacağız asla durmayacağız. Çok az uyuyacağız. Zamanın her dakikasında Tuzla ve Tuzlalılara hizmet ediyor olacağız. Tuzlalılar bir tarih yazdı.”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik “Pazartesi gününden beri İstanbul’un 39 ilçesinde, Türkiye’nin dört bir yanında yüzler gülüyor. 31 Mart seçimleri çocuklara, gençlere umut oldu, kadınlara umut oldu, emekçilere umut oldu. Tuzla’ya ve Tuzla halkına büyük bir teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

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