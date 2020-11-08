Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu”

Tuzla Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerine isyan eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son 6-7 yılda yüzlerce daireyi dönüştürdüklerini ifade ederek, “Bu kadar dönüşüm yaparken, ‘Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?’ diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz. Bir bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa onu yıkacağız” dedi. Tuzla Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla’da yapılan deprem hazırlıklarını ve yaşadığı sorunları anlattı. Başkan Yazıcı, ”İzmir depremi bir defa daha göstermiştir ki, yüzde 67’den sonra çoğunluğun hakkını savunacağız ve 1 bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa, onu yıkacağız. Bunu da birlikte yıkacağız. Buna karşı gelen kişi de kusura bakmasın devletin de kamunun da gazabına uğrayacaktır. Ama hakkını alarak, hakkından fazlasını kimse de yedirmeyeceğiz” dedi.

“108 tane acil toplanma alanımız var”

Yazıcı, Tuzla’da toplanma alanlarında bir kişiye düşen alan oranının İstanbul’un ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, “Afet anında Tuzla halkının toplanma bölgeleri var mı?’ diye soru önergesi verdiniz. Evet 108 tane acil toplanma alanı var. Mühim olan şimdi organize bir şekilde kim nerede? hangi toplanma alanına gideceğini, destek ve lojistik hizmetlerini, sivil inisiyatif ile beraber devletin kamu otoritesinin yapmış olduğu hiyerarşik düzende hep beraber yapılanmasını sağlamak. ‘Toplanma bölgelerinde kişi başına düşen alan nedir?’ diye soruyorsunuz. Bunu aslında AFAD 1 metrekare diye söylüyor. İstanbul’da ortalama 1,2, Tuzla’daki oran ise 2,11” dedi.

“Yengesine daire almaya çalışıyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerinden kimsenin ‘Başkanım depremle ilgili kentsel dönüşümde problemleriniz nedir?’ diye bu zamana kadar soru sormadığını ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha bize bunları yaşatmaz inşallah. Ama realite bu. Hiçbir zaman durmayacak. Biz depremle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Bakın bu konuda ne yapacağımızı, ne yapılması gerektiğini ortaya koyalım. Bir defa bana yaşadığım problemleri sorun. Bir defa da ’Başkanım depremde ne sorun yaşıyorsunuz, dönüşümle ilgili problemleriniz nedir?’ diye kimse bana bir şey sormadı. ’Başkanım yüzlerce adamla görüşüyorsunuz, onlarca site ile görüşüyorsunuz, yaşadığınız problemler nedir?’ Ben ıvır zıvır ile uğraşıyorum. Deprem gelince herkesin başına geliyor. Siz onların hiçbirisinden haberdar değilsiniz. Adam kendine maaş bağlatmaya çalışıyor. Bir başkası, bir dairesini iki daire yapmaya çalışıyor. Birisi, amcasının oğluna da bir kira almaya çalışıyor. Birisi yengesine de bir tane daire almaya çalışıyor. Yüzlerce sitede 3 defa, 5 defa metrekare olmadı, yönü güneye baktı, kuzeye baktı diye 3-5 defa proje çiziyor arkadaşlar. Her birisinin derdini tasasını dinliyoruz. Yüzde 90’ın üstünde memnuniyet olsun istedim. Yüzde 67 bile istemedim. Her birisi ile birebir görüşüyoruz ve bire bir problem yaşıyoruz. Bunların tamamı 30 bin insanı ilgilendiriyor. Ve şu anda görüşmelerimizle beraber bu kadar dönüşüm yaparken, ’Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?’ diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz” dedi.