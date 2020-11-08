YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu”

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu”

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Tuzla Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerine isyan eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son 6-7 yılda yüzlerce daireyi dönüştürdüklerini ifade ederek, “Bu kadar dönüşüm yaparken, ‘Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?’ diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Deprem siyasete malzeme olmayacak kadar önemli bir konu”

Tuzla Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerine isyan eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, son 6-7 yılda yüzlerce daireyi dönüştürdüklerini ifade ederek, “Bu kadar dönüşüm yaparken, ‘Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?’ diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz. Bir bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa onu yıkacağız” dedi.
Tuzla Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla’da yapılan deprem hazırlıklarını ve yaşadığı sorunları anlattı. Başkan Yazıcı, ”İzmir depremi bir defa daha göstermiştir ki, yüzde 67’den sonra çoğunluğun hakkını savunacağız ve 1 bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa, onu yıkacağız. Bunu da birlikte yıkacağız. Buna karşı gelen kişi de kusura bakmasın devletin de kamunun da gazabına uğrayacaktır. Ama hakkını alarak, hakkından fazlasını kimse de yedirmeyeceğiz” dedi.

“108 tane acil toplanma alanımız var”
Yazıcı, Tuzla’da toplanma alanlarında bir kişiye düşen alan oranının İstanbul’un ortalamasının üstünde olduğunu belirterek, “Afet anında Tuzla halkının toplanma bölgeleri var mı?’ diye soru önergesi verdiniz. Evet 108 tane acil toplanma alanı var. Mühim olan şimdi organize bir şekilde kim nerede? hangi toplanma alanına gideceğini, destek ve lojistik hizmetlerini, sivil inisiyatif ile beraber devletin kamu otoritesinin yapmış olduğu hiyerarşik düzende hep beraber yapılanmasını sağlamak. ‘Toplanma bölgelerinde kişi başına düşen alan nedir?’ diye soruyorsunuz. Bunu aslında AFAD 1 metrekare diye söylüyor. İstanbul’da ortalama 1,2, Tuzla’daki oran ise 2,11” dedi.

“Yengesine daire almaya çalışıyorlar”
Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti Meclis üyelerinden kimsenin ‘Başkanım depremle ilgili kentsel dönüşümde problemleriniz nedir?’ diye bu zamana kadar soru sormadığını ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:
“İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha bize bunları yaşatmaz inşallah. Ama realite bu. Hiçbir zaman durmayacak. Biz depremle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Bakın bu konuda ne yapacağımızı, ne yapılması gerektiğini ortaya koyalım. Bir defa bana yaşadığım problemleri sorun. Bir defa da ’Başkanım depremde ne sorun yaşıyorsunuz, dönüşümle ilgili problemleriniz nedir?’ diye kimse bana bir şey sormadı. ’Başkanım yüzlerce adamla görüşüyorsunuz, onlarca site ile görüşüyorsunuz, yaşadığınız problemler nedir?’ Ben ıvır zıvır ile uğraşıyorum. Deprem gelince herkesin başına geliyor. Siz onların hiçbirisinden haberdar değilsiniz. Adam kendine maaş bağlatmaya çalışıyor. Bir başkası, bir dairesini iki daire yapmaya çalışıyor. Birisi, amcasının oğluna da bir kira almaya çalışıyor. Birisi yengesine de bir tane daire almaya çalışıyor. Yüzlerce sitede 3 defa, 5 defa metrekare olmadı, yönü güneye baktı, kuzeye baktı diye 3-5 defa proje çiziyor arkadaşlar. Her birisinin derdini tasasını dinliyoruz. Yüzde 90’ın üstünde memnuniyet olsun istedim. Yüzde 67 bile istemedim. Her birisi ile birebir görüşüyoruz ve bire bir problem yaşıyoruz. Bunların tamamı 30 bin insanı ilgilendiriyor. Ve şu anda görüşmelerimizle beraber bu kadar dönüşüm yaparken, ’Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?’ diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz” dedi.

“Şu ana kadar yüzlerce daireyi dönüştürdük”
Son 6 -7 yılda 6306 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra toplam 1442 bina 6014 bölümü dönüştürdüklerini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Biz vatandaşa bir şey söylüyoruz. Bize başvurun lütfen. Gelin şartlarınızı öğrenin. Ne yapabileceğinizi görün. Ya birisiyle yapın ya kendiniz yapın, yapamıyorsanız gelin birlikte biz yapalım. Yıllardır söylüyorum, ilk defa da söylemiyorum bunu. Biz her zaman çözüm olmaya çalıştık. Şu dönüşüm sayısını şimdi size söyleyebilirim. Dönüşüm sayısı bugüne kadar, Tuzla’da o kadar fazla ki hemen hemen dönüşmüş plan notlarımız, planlarını ve plan notlarıyla emsal transferiyle ve oradaki yüzde 40’ın üzerindeki fazla donatı kesintilerin hakkını kullanmak, getirmiş olduğumuz bu son 7-8 yıl içerisinde getirmiş olduğumuz birçok imar hakkıyla şu ana kadar yüzlerce daire dönüştü biliyor musunuz?” şeklinde konuştu.

“Deprem konusu siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir konu”
Yazıcı, "Deprem ve dönüşüm siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir konu. Siyasete malzeme edilmeyecek kadar çok kıymetlidir insanlarımızın bir tanesinin bununun kanaması bile. Bu konuda yapacağımız her türlü çalışmada desteğinizi isteriz. Ama bunun karşısında destek değil de bizi engelleyecek bir çalışma varsa da başvuracağım yer kamu vicdanıdır. Gider halkımıza bunu şikayet ederiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçışTarihi anlar! Bir yanda kutlama, diğer yanda kaçış
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:53
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
Hemşehri çıkan travestiyi bıçakladılar
Hemşehri çıkan travestiyi bıçakladılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.