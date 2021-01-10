Tuzla Belediyesi beyaz baston hediye etti

Tuzla Belediyesi, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ nedeniyle görme engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek beyaz baston hediye etti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise, sosyal medyadan yapılan canlı yayına katılarak görme engelli vatandaşlarla türkü söyledi.

Tuzla Belediyesi, dünyada her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ilçede yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından takip edilen 70 görme engelli vatandaşa evlerinde beyaz baston hediye etti. Bastonlar, korona virüs nedeniyle tehlike oluşturmayacak şekilde tedbirler alınarak dağıtıldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ayrıca ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Özel Etkinliği’ adı altında belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden görme engelli gençlerle birlikte saz ve org eşliğinde türküler söyledi.

Başkan Yazıcı, günün önemine dair yaptığı açıklamada, “Ben bütün kardeşlerimizin bu haftasını kutluyorum. Beyaz Baston özel programlarımızı her yıl yapıyorduk. Bu sene içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları canlı yayın yaptık. İnşallah önümüzde ki yıl normale dönerek birlikte kutlarız. Beraber oluruz. Yine şarkılar türküleri birlikte söyleriz. Bu hafta vesilesi ile tüm görme engelli kardeşlerimin, Görme Engelliler Vakfı olmak üzere bizim yüreğimiz olduğunu, bizim vicdanımız olduğunu, onlarla dünyanın ve Tuzla’nın çok daha güzel olduğunu hatırlatmak istiyorum. Biz sizlerle birlikte çok yerde çok programda birlikte olduk. Ama şunu bilin ki yüreğimizin bir tarafında bir sızı var. Sizinle birlikte olamamanın getirmiş olduğu bir acı var. Dediğim gibi yakın zamanda aşı da geliyor. İnşallah daha normale döneriz hep birlikte. Bu programları birlikte başarırız diye düşünüyorum” diye konuştu.