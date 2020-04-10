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Tuzla Belediyesi sağlık çalışanlarının her daim yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.04.2020 18:30 | Son Güncelleme

Covid-19 mücadelesinin en ön saflarında mücadele eden sağlık çalışanları, özverili çalışmalarıyla evlerinde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara ilham oluyor.

Covid-19 mücadelesinin en ön saflarında mücadele eden sağlık çalışanları, özverili çalışmalarıyla evlerinde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara ilham oluyor. Covid-19 ile mücadelenin sembolü olan sağlık çalışanlarına desteğini sürdüren Tuzla Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarıyla çevre temizliği ve halk sağlığı konusunda kararlılıkla devam eden uygulamalarla sürece ve mücadeleye katkı sunuyor. Tuzla Devlet Hastanesi ve çevresi ile sağlık kuruluşları ve eczanelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını durmaksızın yürüten Tuzla Belediyesi, güne Tuzla Devlet Hastanesinde yıkama ve temizlik çalışmaları ile başladı. Covid-19 mücadele sürecini kararlılıkla devam ettiren Tuzla Belediyesi, mobil mutfak, hastane bahçesinde hasta yakınları için kurulan çadır, yıkama ve dezenfekte çalışmaları ile de sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına desteğini aralıksız sürdürüyor.
İlçe genelinde kesintisiz süren çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Hem bir hekim hem şehr-i emin olarak ilçemizin her köşesine ulaşıp, olmamız gereken her notada vaktinde olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımız ülkemizde uluslararası alanda örnek gösterilen bir mücadeleye imza atarke,n bizler de onlara destek olmak için var gücümüzle çalışıp tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan koruyucu tedbirler alırken, diğer yandan bilgilendirme ve duyurular ile vatandaşımızın yapması gerekenleri anlatıyoruz. Sahada temizlik, dezenfekte, yıkama çalışmaları yaparken saha gerisinde çağın imkanlarını kullanarak vatandaş taleplerini online izliyoruz ve vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bir hekim olarak hem sağlık çalışanlarımızın mücadelesini, hem ülkemiz adına alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasını hem de vatandaşlarımızın sürece katkılarını görüyor, bizler de başta sağlık çalışanları olmak üzere süreçte gece gündüz çalışan emniyet güçlerimiz ve diğer tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde devam eden saha çalışmalarıyla beraber bilgilendirici ve eğitici görsel, film ve duyurularla vatandaşların evde kalarak sağlık çalışanlarına destek olmasına katkıda bulunuyor.

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