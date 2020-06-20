Tuzla Belediyesi sınava giren öğrencileri ikramlar ile karşıladı

“Eğitim kenti Tuzla” sloganıyla eğitimin her alanında desteklerini sürdüren Tuzla Belediyesi, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Sınav için günler öncesinden hazırlıkları başlatan Tuzla Belediyesi, sınava giren binlerce öğrenciyi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın başarı dilekleri ve sınav ikramları ile karşıladı.

Tuzla Belediyesi, yıl boyunca etütler ve eğitimler vererek destek olduğu ortaokul öğrencilerine Covid-19 sürecinde de YouTube hesabı aracılığıyla uzaktan eğitimle destek olmayı sürdürdü. Uzaktan eğitimin yanı sıra online deneme sınavı ile de öğrencilerin hem sınav tecrübesi kazanması hem de durumlarını değerlendirmesine yardımcı olan Tuzla Belediyesi, sınav sabahı da öğrenci ve velilerin yanında olarak, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın başarı dileklerini öğrenci ve velilere iletti. Günler öncesinden LGS sınavına girecek öğrenciler için Şelale Eğitim Parkı’nda hummalı bir çalışma başlatan Tuzla Belediyesi, meyve suyu, kek ve maske olan paketlerle öğrenci ve velileri sınav sabahı karşıladı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Çocuklarımız bir yıl boyunca gerekli gayreti göstererek çalışmalarını sürdüler. Covid-19 sürecinde zorlandılar fakat çalışmaya devam ettiler. Bizler gerek okullarında, gerek bilgi evlerinde ve gerekse Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimle destek olduğumuz öğrencilerimizin bugün de yanındayız. Bugün öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir gün. Hayat inişleri, çıkışları olan bir yolculuktur. Sevgili gençler, hayat daima fırsatlarla ve yeni ufuklarla doludur. Bizler ve aileleriniz sizi çok seviyor. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nde eğitim veren öğretmenler de hazırladıkları video ile öğrencilere başarılar dilediler.

