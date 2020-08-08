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Tuzla Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Gençlik Merkezi öğretmenleri ve tercih danışmanları ile tercih günleri düzenleyen Tuzla Belediyesi, 6-14 Ağustos tarihleri arasında farklı mahallelerde üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Gençlik Merkezi öğretmenleri ve tercih danışmanları ile tercih günleri düzenleyen Tuzla Belediyesi, 6-14 Ağustos tarihleri arasında farklı mahallelerde üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Geleceğimiz olan gençleri bu özel ve önemli dönemde de yalnız bırakmıyoruz. Öğretmenlerimiz ve tercih danışmanlarımız ile doğru meslek ve üniversite seçmeleri için YKS sınavına girip tercih yapacak tüm öğrencilere destek oluyoruz. Bir yandan geleceği ve geleceğin dünyasını konuşurken önemli olan doğru hamleleri yapabilmektir” dedi.

“Önemli olan doğru hamleler yapabilecek seçim yapabilmeniz”
Başkan Dr. Şadi Yazıcı, “Türkiye’de üniversite mezunlarının yüzde 70’i mezun olduğu bölümü veya mesleği yapmamakta. Lisansta hatta lisansüstü eğitimlerde, yüksek lisans ve doktoradaki aldığı eğitimleri de yapmamakta. Belki de hiç alakası olmayan meslekler yapıyorlar. Dolayısıyla meslek seçiminde çok strese girmeyin. Önemli olan doğru hamleler yapabilecek seçim yapabilmeniz. Yani ülkemizde üniversite mezunlarının mezun oldukları lisans programının veya yüksek lisans, doktora dahil olmak üzere eğer ki mesleğini yapmayacak bir durumda olduğunu düşünürsek, meslek seçiminden ziyade, meslek seçimi veya şu anda üniversitedeki bir branş seçimi sizin için hamlelerinizin başlangıcı olacak. O yüzden bu hamleyi çok iyi yapmanız lazım. Seçtiğiniz meslek ve gelecek eğitim döneminin şimdiden sizler için hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederim” diyerek tercih yapacak öğrencilere hem destek hem de ipuçları verdi.
Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) yıl içinde yaklaşık 2 bin öğrenciye üniversite hazırlık kursları kapsamında ücretsiz eğitimler veriyor. Ayrıca YKS tercih döneminde de ücretsiz tercih danışmanlık hizmetleri veren Tuzla Belediyesi, 6-14 Ağustos tarihlerinde farklı mahalleler, Tuzla Marina ve Gençlik Merkezinde her gün 09.00-17.30 saatleri arasında tercih danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.

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