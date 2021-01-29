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Tuzla Belediyesi’ne insani gelişme endeksi ödülü

29.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Tuzla Belediyesi’ne insani gelişme endeksi ödülü

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2020 yılında çalışmalar ile İnsani Gelişme Endeksi Ödülü’ne layık görüldü. Ödül törenine canlı bağlanan Başkan Yazıcı, “İnsani kriterleri ve yaşam standartlarını yükseltmek konusunda çok gayret gösterdik. Bunların da çok şükür sonuçlarını alıyoruz" dedi.
İnsani Gelişme Vakfı’nın 2017 yılından itibaren düzenlediği ‘İnsani Gelişme Endeksi Ödül Töreni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin ödüllendirildiği liste, 9 alt endeks, 81 gösterge, 128 değişken ve “gizli vatandaş” çalışması ile belediyelere yapılan 3 binin üzerinde başvurunun sonuçlarının değerlendirilmesine göre oluşturuldu. 188 ilçeyi kapsayan listede Tuzla Belediyesi ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2020 yılında yapılan çalışmalar neticesinde ödüllendirildi. Ödül törenine canlı bağlanan Başkan Yazıcı, “İnsani kriterleri ve yaşam standartlarını yükseltmek konusunda çok gayret gösterdik. Bunların da çok şükür sonuçlarını alıyoruz. Bugün sizin takdir etmenizde bizi onurlandırdı” dedi.

“Takdir etmeniz bizi onurlandırdı"
Ödül törenine canlı bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "İnsani gelişme endeksinde böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için biz de mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz daha önce 2018 yılında bu listeye girmiştik. Fakat bugün artık görüyorum ki listeye yeni girenler de var. Kendimizi mutlu addediyoruz. Şunu söyleyeceğim; Biz İstanbul’da bütün ilçelere baktığımız zaman şunu gördüm. Genellikle illerin merkezinde olan ilçeler bu listeye girmiş. Biz büyük bir metropolün en en uzak noktasında olan bir ilçe olarak ve o metropolün özellikle 8 organize sanayi bölgesinden 5’ini barındıran, tersaneleri, Haliç’i kurtarmak için gelmiş mezbahanesi ile bunun yanında birçok fabrikanın ve iş yerlerinin olduğu bir ilçede böylesine bir listeye girmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Takdir gören sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Tüm Tuzla’ya hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz”
Başkan Yazıcı, “Gerçekten bütün sosyolojik olarak dezavantajlı kesimler dâhil 4 bin 500 kadın kent gönüllümüz ile büyün sivil toplum kuruluşları ile tek çatı altında tüm Tuzla’ya hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah yaşamaya da devam edeceğiz. Biz 2009 yılından itibaren dünya vatandaşlığını vaat etmiştik. Pandemi döneminde de online olarak bütün dijitalize olmuş, gerek toplumsal gerek kurumsal olarak akıllı şehirler konseptine uygun işler yaparken, insani kriterleri ve yaşam standartlarını yükseltmek konusunda çok gayret gösterdik. Bunların da çok şükür sonuçlarını alıyoruz. Bütün başarılı belediyelere de teşekkür ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi’ne insani gelişme endeksi ödülü

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