Tuzla’da 10 kişi daha iş sahibi oldu

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM)’ın toplu iş görüşmesine katılan 12 kişiden 10 tanesi, görüşmelerin ardından iş sahibi oldu. Çok alternatifli bir CV bankası oluştuğuna dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Şu ana kadar son 11 yılda yaklaşık 27 bine yakın bir başvuru aldık. Ve bunların yaklaşık 8 bine yakınının çeşitli işlere yerleşmesini sağladık” dedi. Tuzla’da işveren ile iş arayan arasında istihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, toplu iş görüşmeleri ile vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor. Bir Alüminyum Firması’nın işçi talebini değerlendiren TUZKAM, firma tarafından istenen kriterlere uygun çok sayıda eleman ile firma yetkililerini Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde bir araya getirdi. İş görüşmesine katılan vatandaşlar iş başvuru formunu doldurduktan sonra firma yetkilileri ile sözlü mülakata katıldı. İş başvurusunda bulunan 12 kişiden 10 kişi yeterli kriterleri sağladıkları için hemen iş sahibi yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iş sahibi olan vatandaşlar, mutluluklarını dile getirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ”Bize ‘5 tane satış elemana ihtiyacım var’ dendiğinde biz uygun 25 kişinin CV’sini yolluyoruz. Onlara da seçim hakkı tanıyarak daha alternatifli bir şekilde en ideal elemanı bulmalarını sağlıyoruz” dedi.

“En ideal elemanı bulmalarını sağlıyoruz” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “İlçemiz sınırları içerisinde elemana ihtiyacı olan firmalarımız ile iş arayanları buluşturan bir platform oluşturmaya çalıştık. Tuzla sınırları içerisinde sosyal doku çalışmaları yaptık ve ihtiyaç sahiplerini biliyoruz. ‘Ben iş istiyorum’ diyen herkesin başvurusunu aldık. Şu ana kadar son 11 yılda yaklaşık 27 bine yakın bir başvuru aldık. Ve bunların yaklaşık 8 bine yakınının, çeşitli işlere yerleşmesini sağladık. Hem kendi bünyemizde ki firmalarımız ile hem de çevremizdeki firmalar ile Tuzla sınırları içerisinde bulunan 5 organize sanayi bölgesi, bütün sanayi kuruluşları ve bütün iş yerlerinin insan kaynakları ile istişareler ile bir iletişim ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki ekibimiz ise bize başvurular doğrultusunda ihtiyacı olan firmaların neye ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. O ihtiyaca göre alternatif sunuyoruz. Bize ‘5 tane satış elemana ihtiyacım var’ dendiğinde biz uygun 25 kişinin CV’sini yolluyoruz. Onlara da seçim hakkı tanıyarak daha alternatifli bir şekilde en ideal elemanı bulmalarını sağlıyoruz.”

“Bana son derece yardımcı oldular”

Özel bir alüminyum firmasının İnsan Kaynakları Yöneticisi olan ve TUZKAM tarafından organize edilen toplu iş görüşmelerinde görüşmeleri gerçekleştiren Canan Aykaç; “Katılım aslında çok güzel. Katılım potansiyeli güzel. Ben görüştüklerimden sadece 2 kişiye olanak sağlayamayacağım. Onun dışındakileri işe alacağım. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Belediye ile ilk kontak kurduğumda, bana son derece yardımcı oldular. İstihdam edeceğimiz personellerin ne kadar olduğunu anlattım. Son derece yardımcı oldular. Bugün de aynı şekilde, biz buraya gelmeden arkadaşlarımız burada idiler. Çok memnunum” dedi.

“İş görüşmesine geldim, yarın çağırdılar”

İş görüşmesine gelip 10 dakika iş sahibi olan Osman Sağlam; ”Kimya mühendisiyim. İşe ihtiyacım vardı. Böyle bir ilanın olduğunu duyunca sevinerek geldim. Genellikle görüşmeler toplu şekilde alınıyor. Özellikle bilinmiş tanınmış yerlerin referans olması benim işimin kolaylaştıracağını düşündüm ve geldim. Beni hemen çağırdılar. Sürecin bu kadar hızlı olmasından olumlu etkilendim. Ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar iyi olacaktır. Tuzla Kariyer Merkezi’nin iş ilanını görünce hiç beklemeden buraya geldim. Çünkü işlerimin daha kolay olacağını düşünüyordum” ifadelerini kullandı.