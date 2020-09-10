Tuzla’da 250 aile daha tapusuna kavuştu

Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde 15 yıldır devam eden tapu sorunu çözen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, düzenlenen törenle 250 aileye daha tapusunu verdi. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tapu dağıtım töreninde konuşan Başkan Yazıcı; “Geçmişten gelen bu kanayan yaraları çözmek içinde hep beraber uğraşıyoruz” dedi.

Tuzla’da 250 ailenin yıllardır devam eden tapu hayali gerçek oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mimar Sinan Mahallesi’nde 15 yıldır devam eden iskan ve tapu sorununu çözüme kavuşturarak ailelerin yüzünü güldürdü. Sorunun çözüme kavuşmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşayan aileler düzenlenen törenle tapularını aldı. Tapuları hak sahiplerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı takdim etti. Ailelerin tapularına kavuşması için 10 yıldan uzun süredir mücadele ettiklerini belirten Başkan Yazıcı, vatandaşların artık bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını söyledi.

Kanuni boşluk yeni düzenlemelerle çözüldü

Geçmişten gelen sorunların çözüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Belediye başkanı olduğum ilk yıllarda, özellikle başlayan bir durum. O dönemde kanuni boşluklardan yararlanan müteahhitler, zamanından önce dairelerini satıp, özellikle ruhsattan sonra iskan almadan gitmek gibi, kanuni bir boşluk vardı. Geçmişten gelen sorun bu sitede yaşanıyordu. Özellikle de bu siteyle ilgili çok sıkıntılar yaşandığı süreçte elimizden geleni yaptık. Hükumetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, bu konunun sıkıntılarını fark edip, geçtiğimiz yıl itibariyle yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerle artık inşaat belli bir seviyeye gelmeden satış yapılmasının önüne geçilmiş oldu” dedi.

Tapularına kavuşmak için yıllardır bekleyen site sakinleri, sevinçlerini dile getirirken, sorunu çözmek için yıllardır gayret gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.