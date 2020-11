Tuzla’da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor

Tuzla’da 17 mahallede bulunan çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları, her gün özel konteyner yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Korona virüs salgınını öncesinde de yapılan dezenfekte işlemleri, salgın sonrasında daha da sıklaştırıldı.

Tuzla’da korona virüs salgınının bulaşmasının önüne geçmek için yapılan dezenfekte ve temizlik işlemleri her gün artarak devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama alanları belirlenen takvim programına göre her sabah dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediyesi’nin Özel Konteyner Yıkama Aracı ile yıkanan konteynerler sadece korona virüs salgını için değil, diğer tüm bulaşıcı hastalıklara karşı da temizlenmiş oluyor. Özel yıkama aracındaki yıkama işleminin ardından Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tazyikli su ile de konteynerlerin kapak açma yerleri ve konteynerin tutma demirlerini de dezenfekte ediyor.

“Sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz”

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Altuntaş, ”Sabah 6’da göreve çıkıyoruz. Belirli mahalleler var. Onları sırayla sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz. Günde 60 ile 80 arasında konteyneri özenle tek tek yıkıyoruz. Bu temizliği her zaman yapıyorduk ancak korona virüs döneminde daha da özenli yapıyoruz. Vatandaşlar ‘Allah sizden razı olsun’ diyorlar. Çok memnunlar” dedi.