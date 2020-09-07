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Tuzla’da denetimler sıklaştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında Tuzla’da denetim seferberliği başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında Tuzla’da denetim seferberliği başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetimlere bizzat katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir hekim olarak diyorum ki; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun” dedi.
Tuzla belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda ilçe kaymakamlığı ile birlikte 17 mahallede denetimleri sıklaştırdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve İlçe Kaymakamı Ali Akça’nın bizzat katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.

’Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyalım’
Salgınla mücadelenin ana ekseninin “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği gibi maske, mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymak” olduğunu söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İlk günden itibaren bütün mahallelerimizde denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İşin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Kaymakamlığımız ile birlikte esnafımızı ve vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Bu mücadeleyi ancak toplumsal sağduyu ve kişisel tedbirler ile hep beraber atlatabiliriz. Kişisel tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şu son dönemde bir kez daha gördük. Bir hekim olarak diyorum ki; herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uysun” dedi.
Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin ilçe emniyet müdürlüğü ile eş zamanlı gerçekleştirdiği denetimlerde, iş yerlerinin ateş ölçümü, maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafeye kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek, vatandaşlara bilgilendirme broşürü ve maske dağıtıldı.

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