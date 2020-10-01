YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret

Tuzla’da Dünya Yaşlılar Günü’nde anlamlı ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Gönül Elleri Çarşısı, Yaşlılar Komisyonu, Kent Gönüllülerimiz 365 gün yaşlılarımızın yanında. Bugün de Yaşlılar Günü’ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz” dedi.
Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı Tuzla’da ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler. Koronovirüs salgını sebebiyle evlerine çekilen ve sosyal aktivitelerden yoksun kalan yaşlıların sorunlarını dinleyen Başkan Yazıcı, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Tuzla sakinleri, evlerinde gerçekleşen ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek, ”istediğim zaman da kapısını çalıp girip konuşabiliyorum” diyerek Başkan Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

"Onların gönüllerini yapmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşlıları evinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Gönül Elleri Çarşı Yaşlılar Komisyonunun Kent Gönüllüleri 365 gün yaşlılarla ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi. ’Bugün Yaşlılar Günü’ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz. Biz bir yıl boyunca hep böyle onların gönüllerini yapmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bazen kendi akranları ile beraber vakit geçirmelerini sağlamak gibi çok insani olan ve belli bir yaştan sonra daha çok ihtiyaç duydukları sohbet edecek birilerini bulabilmek gibi önemli bir sosyal projeyi de sürdürüyoruz. Bizim medeniyetimiz gereği büyüklerimize hürmet etmeyi, hizmet etmeyi, onların isteklerini karşılamayı, kendi akranları ile buluşmasını da sağlamak için Yaşlılar Merkezimizi kullanıyorduk. Ama orası kapalı olduğu için şimdi biz kendilerini ziyaret ederek onların yokluklarını hissettirmemeye, yalnız hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu hafta bütün arkadaşlarımız bütün yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar” dedi.
"İstediğim zaman kapısını çalıp girip konuşabiliyorum"
Tuzla Belediyesi’nden çok memnun olduğunu belirten Burhan Gürbüz, “Çok memnunuz. Başkanımız gereken ilgiyi gösteriyor. Tuzlamız çok güzel. Belediyemizden çok memnunuz. Gerekli katkıyı veriyorum. Başkanımızı rahmetli annemin hastalığından tanıyorum. İki defa kısa görüşmem oldu. İstediğim zaman da kapısını çalıp girip konuşabiliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı
Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Özel gençlerden itfaiyeye anlamlı ziyaret
Manisa’da kaçak parfüm operasyonu
Manisa’da kaçak parfüm operasyonu
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Aliağa’da tarıma destek sürüyor
Aliağa’da tarıma destek sürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:16
Akşam
18:54
Yatsı
20:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.