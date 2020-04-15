Tuzla’da hayat E-VE sığar

Tuzla Belediyesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlara, internet uygulamalarıyla dijital medyaya aktardığı etkinliklerle sosyal hayatı desteklemeye devam ediyor.

Sosyal hayatı devam ettirmek için, kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştiren Tuzla Belediyesi, güçlü bilgi işlem alt yapısının sunduğu tüm teknolojik imkanları vatandaşların hizmetine sundu.

Eğlenceli oyunlar

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi ( AÇEM ) uzaktan eğitim ile Anne ve Çocuklar için eğitimlerini dijital medyada devam ettiriyor. AÇEM öğretmenlerinin eğitsel oyunlar ve el yeteneklerini geliştirmeye yönelik derslerinde Anne ve çocuklar, eğlenceli eğitim ve etkinlik videolarıyla evlerinde sıkılmadan vakit geçiriyor.

Kesintisiz eğitim

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ( TUZGEM ) ve Bilgi Evleri uzaktan eğitim kapsamında, üniversite hazırlık kursları ile lise geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler için kurslarını dijital medya üzerinden öğrencilere ulaştırıyor. Tuzla Belediyesi sağlık işleri müdürlüğü, evlerinde kalarak COVID 19 mücadelesine katılan vatandaşlara moral desteği vermek için, psikologlarla dijital medya üzerinden evlere ulaşıyor.