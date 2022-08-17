Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen R.A idaresindeki 34 LB 8337 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak üzere olan Z.K'nin kullandığı 34 BDS 607 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken hafif yaralan iki sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.



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