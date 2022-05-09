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TUZLA'DA İKİ SOKAK KESİŞİMİNDE KAZA, 2 YARALI

09.05.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da sokak üzerinde ilerleyen bir cip ile taksi çarpıştı.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)
Tuzla'da sokak üzerinde ilerleyen bir cip ile taksi çarpıştı. Kazanın etkisiyle cip devrilirken, yaralanan 2 araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Evliyaçelebi Mahallesi Gülenay ve Şener Sokak kesişiminde meydana geldi. Tayfun Araz yönetimindeki 34 TAN 94 plakalı taksi Şener sokakta ilerlediği sırada, Gülenay Sokak'ta seyreden Tuba Bayraktar Kim yönetimindeki 34 JL 3069 plakalı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip devrilirken, iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen cip sürücüsü Tuba Bayraktar Kim'in yakını gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÇOK SÜRAT YAPIYORLAR VE ORADA DA GEÇEN AYLARDA ÜÇ DÖRT TANE KAZA OLDU"
Bir mahalle sakini, "Bu mahallemizde maalesef burada geniş bir yolumuz var. Ve sürekli arabalar son sürat geçiyorlar. Burada çoluk çocuk ileride park var çocuk parkı. Çocuk parkına çocuğumu yollayamıyorum. Ekmek almaya çocuğumu yollayamıyorum. Şurada ambulansın arkasında bir yer var. Orada biz çocuğumuzla ortada durup sağa sola bakıyoruz çünkü çok sürat yapıyorlar ve orada da geçen aylarda üç dört tane kaza oldu ve arabalar pert şekilde. Yani orada ben ve çocuklarım duruyor olabilirdik. Ve şu an burada yaşamıyor olabilirdik. Bunun üzerine sitece dilekçe verdik. Büyükşehir belediyesine, lütfen buraya bir döner kavşak yapın diye rica ettik. Otomatik bir cevap geldi. Fakat hala bir şey yapılmadı. Yani maalesef istiyoruz ki lütfen buraya acil bir müdahale olsun ki çocuklarımız ve biz yaşayalım" dedi.

Görüntü dökümü
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-Taksi sürücüsünün ambulansa bindirilmesi
-Kaza yapan taksi
-Devrilen cip
-Cip sürücüsünün olay yerine gelen yakınından görüntü
-Ambulanstaki yaralı cip sürücüsü
-Mahalle sakinleriyle röp
-Genel ve detay

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