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Tuzla’da online bilgi yarışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 09:19 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim hizmetlerini teknoloji imkanlarını kullanarak vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

Tuzla’da online bilgi yarışması

Tuzla Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim hizmetlerini teknoloji imkanlarını kullanarak vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Uzaktan eğitim çalışmalarını internet üzerinden sürdüren Tuzla Belediyesi, Online bilgi yarışması ile gençleri eğlenceli bir etkinliğe davet ediyor.
Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, sanat, tarih, edebiyat, bilim, spor, hobi, popüler kültür başlıklarında bilgisine güvenen gençler, Online Bilgi Yarışması ile dijital medyada bir araya gelecek.
Türkiye’nin her yerinden 15 - 20 yaş arasındaki gençler yarışmaya katılabilecek. 24 Nisan’dan itibaren başvuruların başlayacağı yarışmada, dereceye giren gençlere birbirinden değerli ödüller verilecek. Yarışmada birinci dizüstü bilgisayar, ikinci tablet, üçüncü ise kitap seti kazanacak.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Vatandaşlarımızın evde kalarak bize destek olduğu bu süreci bizlerde verimli kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması, hem de kültür, sanat ve eğlence alanlarında oluşan boşluğu, internet aracılığı ile doldurmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda, evlerinden çıkmaması gereken 20 yaş altı gençlerimiz için online bilgi yarışması düzenledik. Amacımız gençlerimizin hem eğlenceli hem de verimli vakit geçirmesine katkı sunmak. Tüm gençlerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Yarışmaya katılmak isteyen gençler Tuzla Belediyesi resmi web sayfası üzerinden başvuru yapabilirler.

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